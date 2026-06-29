БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян...
Чете се за: 02:07 мин.
Край на ремонта на "Дунав мост" при Русе,...
Чете се за: 00:57 мин.
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция...
Чете се за: 00:52 мин.
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и...
Чете се за: 00:32 мин.
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти...
Чете се за: 01:12 мин.
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи...
Чете се за: 03:37 мин.
Властите в Кипър разследват смъртта на две деца от България
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Налагат санкция от 330 000 лв. на „ТЕЦ-Бобов дол“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
налагат санкция 330 000 bdquoтец бобов долldquo
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Районният съд в Дупница е потвърдил наказателно постановление от 22 декември 2025 г., издадено от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София. С постановлението на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД, е наложена имуществена санкция в размер на 330 000 лв. (168 726,32 евро). Съдебният акт е публикуван на страницата на съда.

Санкцията е за нарушение по Закона за опазване на околната среда. При проверка, извършена от длъжностни лица на инспекцията около площадката на дружеството са установени стълбове неорганизирани емисии със сиво-кафяв цвят, излизащи от сградата, в която се намират енергийните мощности на централата. Според констатациите емисиите са запрашвали района в посока с. Големо село.

При оглед на сградата е установено, че замърсяването произхожда от нерегламентирани отвори, а формираните отпадъчни газове не се насочват изцяло през пречиствателното съоръжение и се изпускат в атмосферата преди пречистване. При проверката било установено, че при работата на комплексното роторно съоръжение се отделят прашни неорганизирани емисии, без дружеството да е предприело ефективни мерки за ограничаването им. Проверка на данните от автоматичната измервателна станция в центъра на с. Големо село, показала превишения на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на куб.м.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Кюстендил.

#330 000 лева #ТЕЦ Бобов дол #съд #санкция

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
1
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
2
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
3
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години
4
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата...
Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти
5
Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти
Честит Петровден!
6
Честит Петровден!

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
6
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...

Още от: Регионални

Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал
Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал
Сигнал от природозащитници: Проект за ветрогенератори застрашава гнезда на защитени птици в Източните Родопи Сигнал от природозащитници: Проект за ветрогенератори застрашава гнезда на защитени птици в Източните Родопи
Чете се за: 02:25 мин.
Край на ремонта на "Дунав мост" при Русе, пускат двупосочното движение Край на ремонта на "Дунав мост" при Русе, пускат двупосочното движение
Чете се за: 00:57 мин.
В София ще раздават безплатна вода в жегите В София ще раздават безплатна вода в жегите
Чете се за: 02:57 мин.
Мъж е с опасност за живота след като върху него падна дърво в гора край Казанлък Мъж е с опасност за живота след като върху него падна дърво в гора край Казанлък
Чете се за: 00:45 мин.
Евакуираха училище в Стара Загора след получен сигнал за открит боеприпас Евакуираха училище в Стара Загора след получен сигнал за открит боеприпас
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като овладя кола в движение на АМ „Струма“
Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет? Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Държавни служители протестираха с искане за по-високи заплати Държавни служители протестираха с искане за по-високи заплати
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Аферата "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
„На Видовден всичко се вижда“: Антиправителствен...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ