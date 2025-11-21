Налбантова стартира с успех на турнир в Глазгоу

Възпитаничката на Стилиян Макарски е единствената българска състезателка в турнира.
Калояна Налбантова стартира с победа на турнира по бадминтон от сериите "International Challenge" в Глазгоу (Шотландия).
19-годишната българка, която е поставената под №5 в основната схема, се наложи над представителката на домакините Рейчъл Сугдън с 21:9, 21:14 за 29 минути, след като доминираше изцяло.
По-късно днес българката ще играе срещу канадката Клое Хоан.
