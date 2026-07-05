Наоми Осака елиминира Арина Сабаленка за първия си четвъртфинал на Уимбълдън

Японката Наоми Осака победи световната №1 Арина Сабаленка с 6:2, 7:6 (2) и се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън. Това бе втора победа на Осака над Сабаленка от общо пет мача между двете, като първият й успех е от далечната 2018 година, а в последните три двубоя победителка е състезателката от Беларус. Това е първи четвъртфинал на Наоми Осака в Лондон.

Осака направи два пробива в първия сет и поведе с убедителното 5:1 преди САбаленка все пак да спечели един гейм на свой сервис. Японката затвори частта при 6:2.

Във втория гейм всяка от двете печелеше подаването си, като критичен за Сабаленка бе петият гейм, в който тя отрази две възможности за пробив и успя да спечели сервиса си. Така се стигна до тайбрек при 6:6, като Осака загуби първата точка, но след това направи шест поредни и имаше няколко мачбола. Сабеланка спаси един, но японката спечели следващата точка за крайното 7:2.

Осака направи 8 аса в мача срещу 5 за Сабаленка. Японката направи и 21 печеливши удара, докато Сабаленка завърши с 15.

В следващия кръг Наоми Осака ще играе срещу чехкинята Каролина Мухова. Арина Сабаленка стана поредната от фаворитките, която отпада от турнира след Елена Рибакина и Ига Швьонтек.