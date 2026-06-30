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Наоми Осака отдаде почит на Япония с бяло кимоно на Уимбълдън

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Спорт
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Четирикратната шампионка от Големия шлем впечатли с нестандартна визия преди победния си старт в Лондон

наоми осака отдаде почит япония бяло кимоно уимбълдън
Снимка: AP Photo
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Наоми Осака направи впечатляващо влизане на корта за първия си мач на „Уимбълдън“, след като се появи с елегантно бяло кимоно, съобразено със строгия дрескод на турнира.

Японската тенисистка, известна със своите нестандартни тоалети, обясни, че е искала да отдаде почит на културата и наследството си. Осака победи французойката Елза Жакемо с 6:1, 7:5 и започна успешно участието си в Лондон.

"Когато мисля за Уимбълдън, мисля за традицията и за изцяло белия цвят. А когато се замисля за японската култура, най-разпознаваемият силует за мен е кимоното“, сподели Осака.

Бившата №1 в света допълни, че вдъхновение е почерпила и от филма „Убий Бил“, където героинята на Луси Лиу носи бяло кимоно.

Осака призна, че обича да експериментира с модата, но подобни визии носят и допълнително напрежение, защото иска да продължи напред в турнира, за да може да ги показва отново.

#Уимбълдън 2026 #Наоми Осака

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