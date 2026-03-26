НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно възстановяване"

Измамните съобщения са изпращани от чуждестранни номера във вайбър
Националната агенция за приходите предупреждава за фалшиви съобщения от името на Приходната агенция, които се разпространяват във вайбър.
Измамните съобщения са изпращани от чуждестранни номера с твърдение за "възстановяване" на данък. Те съдържат линк, който приканва потребителите да го последват, като се представят за Министерството на финансите и уведомяват, че данъчната декларация е "обработена".
От НАП посочват, че фишинг атаката цели кражба на лична и финансова информация. Институцията напомня, че нито тя, нито Министерството на финансите изпращат съобщения, изискващи въвеждане на лични данни или банкова информация чрез линкове.