Наполи надви Милан с късен гол

Наполи победи Милан с 1:0 в големия сблъсък от 31-ия кръг на Серия "А", игран на „Диего Армандо Марадона“. Единственото попадение в срещата падна в 79-ата минута, когато резервата Матео Политано се разписа след отлична акция на домакините по десния фланг. Победата носи на тима от Неапол ценни точки в битката за второто място. Убедителен лидер остава Интер, който е с аванс от 7 точки.

Старши треньорът Антонио Конте направи четири промени в стартовия състав спрямо победата с 1:0 над Каляри. В защита се завърна Жуан Жезус за сметка на Сам Бойкема, а Леонардо Спинацола замести Политано като халф-бек. В средата на терена Андре-Франк Замбо Ангиса влезе вместо Били Гилмор, а в атака Джоване Нашименто замени Расмус Хойлунд, който страдаше от стомашен вирус. Зад него действаха Кевин Де Бройне и Скот Мактоминей.

Масимилиано Алегри от своя страна направи само една промяна за Милан спрямо успеха с 3:2 над Торино. В атака Кристофър Нкунку замени Кристиан Пулишич, оформяйки нов тандем с Никлас Фюлкруг.

Първият шанс в мача дойде в 6-ата минута за Милан, когато Юсуф Фофана стреля, но Ваня Милинкович-Савич улови топката без проблем. В 13-ата минута Страхиня Павлович стреля с глава, но топката премина над вратата. Домакините стигнаха до първия си удар едва в 23-ата минута – техничният шут на Спинацола мина малко над гредата. Следваха няколко опасни положения, включително мощен удар на Нкунку и добри контраатаки на Джоване, блокирани от защитата на „росонерите“. Първото полувреме приключи с несполучлива задна ножица на Мактоминей.

Второто полувреме започна с натиск на Наполи, но удари на Джоване, Станислав Лоботка, Матиас Оливера и Замбо Ангиса не намериха целта. В 66-ата минута резервата на Милан Закари Атекаме също пропусна своя шанс. Въпреки това неаполитанците продължиха да диктуват темпото и в 79-ата минута тяхното постоянство беше възнаградено. След центриране на Оливера, Кони Де Винтер не успя да изчисти топката, а Политано се възползва от ситуацията и с удар от малък ъгъл прати топката в мрежата за крайното 1:0.

С тази победа Наполи събира важни три точки и измести Милан от второто място в класирането.