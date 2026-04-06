Наполи надви Милан с късен гол

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Шампионите изместиха "росонерите" от втората позиция в класирането.

Скот Мактоминей
Снимка: БГНЕС
Наполи победи Милан с 1:0 в големия сблъсък от 31-ия кръг на Серия "А", игран на „Диего Армандо Марадона“. Единственото попадение в срещата падна в 79-ата минута, когато резервата Матео Политано се разписа след отлична акция на домакините по десния фланг. Победата носи на тима от Неапол ценни точки в битката за второто място. Убедителен лидер остава Интер, който е с аванс от 7 точки.

Старши треньорът Антонио Конте направи четири промени в стартовия състав спрямо победата с 1:0 над Каляри. В защита се завърна Жуан Жезус за сметка на Сам Бойкема, а Леонардо Спинацола замести Политано като халф-бек. В средата на терена Андре-Франк Замбо Ангиса влезе вместо Били Гилмор, а в атака Джоване Нашименто замени Расмус Хойлунд, който страдаше от стомашен вирус. Зад него действаха Кевин Де Бройне и Скот Мактоминей.

Масимилиано Алегри от своя страна направи само една промяна за Милан спрямо успеха с 3:2 над Торино. В атака Кристофър Нкунку замени Кристиан Пулишич, оформяйки нов тандем с Никлас Фюлкруг.

Първият шанс в мача дойде в 6-ата минута за Милан, когато Юсуф Фофана стреля, но Ваня Милинкович-Савич улови топката без проблем. В 13-ата минута Страхиня Павлович стреля с глава, но топката премина над вратата. Домакините стигнаха до първия си удар едва в 23-ата минута – техничният шут на Спинацола мина малко над гредата. Следваха няколко опасни положения, включително мощен удар на Нкунку и добри контраатаки на Джоване, блокирани от защитата на „росонерите“. Първото полувреме приключи с несполучлива задна ножица на Мактоминей.

Второто полувреме започна с натиск на Наполи, но удари на Джоване, Станислав Лоботка, Матиас Оливера и Замбо Ангиса не намериха целта. В 66-ата минута резервата на Милан Закари Атекаме също пропусна своя шанс. Въпреки това неаполитанците продължиха да диктуват темпото и в 79-ата минута тяхното постоянство беше възнаградено. След центриране на Оливера, Кони Де Винтер не успя да изчисти топката, а Политано се възползва от ситуацията и с удар от малък ъгъл прати топката в мрежата за крайното 1:0.

С тази победа Наполи събира важни три точки и измести Милан от второто място в класирането.

#Серия А 2025/26 #ФК Наполи #Милан

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Европейски футбол

Ювентус се доближи на точка от зона Шампионска лига
Ювентус се доближи на точка от зона Шампионска лига
Класика за Аталанта срещу Лече в Серия А Класика за Аталанта срещу Лече в Серия А
Чете се за: 01:17 мин.
Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА
Чете се за: 02:17 мин.
Удинезе не вкара гол, но сложи край на серията от пет поредни успеха на Комо в италианската Серия А Удинезе не вкара гол, но сложи край на серията от пет поредни успеха на Комо в италианската Серия А
Чете се за: 01:50 мин.
Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома
Чете се за: 01:07 мин.
България ще играе контрола с Молдова през юли България ще играе контрола с Молдова през юли
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
