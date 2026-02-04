Наполи започва преговори със Скот Мактоминей за нов договор

Ръководството на Наполи се готви да стартира разговори със Скот Мактоминей за подновяване на договора на полузащитника, съобщава Gazzetta dello Sport. Шотландският национал се утвърди като една от водещите фигури в състава на Антонио Конте и е сред ключовите играчи в успешния период на неаполитанците.

29-годишният халф има основна роля в отбора, който спечели Скудетото, а през настоящия сезон вече е реализирал 9 попадения - 5 в Серия А и 4 в Шампионската лига. Постоянните му силни изяви са убедили клуба да ускори разговорите за удължаване на контракта му.

Настоящият договор на Мактоминей с Наполи е до юни 2028 година, но желанието на ръководството е ангажиментът да бъде продължен до лятото на 2030-а. Интерес към полузащитника проявяват и други водещи европейски клубове, а предстоящото Световно първенство може допълнително да повиши стойността му на трансферния пазар.

В момента Скот Мактоминей получава около 3 милиона евро на сезон плюс бонуси, като се очаква при ново споразумение възнаграждението му да бъде значително увеличено в съответствие с ролята му в отбора.





