Шотландският национал се утвърди като ключова фигура за шампионите на Италия и може да подпише нов контракт до 2030 година

Наполи започва преговори със Скот Мактоминей за нов договор
Слушай новината

Ръководството на Наполи се готви да стартира разговори със Скот Мактоминей за подновяване на договора на полузащитника, съобщава Gazzetta dello Sport. Шотландският национал се утвърди като една от водещите фигури в състава на Антонио Конте и е сред ключовите играчи в успешния период на неаполитанците.

29-годишният халф има основна роля в отбора, който спечели Скудетото, а през настоящия сезон вече е реализирал 9 попадения - 5 в Серия А и 4 в Шампионската лига. Постоянните му силни изяви са убедили клуба да ускори разговорите за удължаване на контракта му.

Настоящият договор на Мактоминей с Наполи е до юни 2028 година, но желанието на ръководството е ангажиментът да бъде продължен до лятото на 2030-а. Интерес към полузащитника проявяват и други водещи европейски клубове, а предстоящото Световно първенство може допълнително да повиши стойността му на трансферния пазар.

В момента Скот Мактоминей получава около 3 милиона евро на сезон плюс бонуси, като се очаква при ново споразумение възнаграждението му да бъде значително увеличено в съответствие с ролята му в отбора.


