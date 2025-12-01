Напрежение по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (ВИДЕО)

Напрежение по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало".

От улица "Врабча", където се намира и централата на "ДПС - Ново начало", преди няколко минути напрежението ескалира, след като група провокатори, хора с черни дрехи и качулки, бяха внедрени в протеста и се стигна до намесата и на жандармерията. Към момента продължават да летят бутилки, както пластмасови, така и стъклени, към сградата на "ДПС - Ново начало", където се помещава централата. Наложи се жандармерията да се вклини в протеста, стигна се и до употребата на сълзотворен спрей, така множеството беше отблъснато.

До тук стигна протестът, след като той започна малко преди 18:00 часа в Триъгълника на властта. Протестът прерасна в шествие и стигна до централата на "ДПС - Ново начало". Част от протестиращите имаха идея от тук да се преместят и към централата на ГЕРБ, но до това не се стигна. Непрестанно се чуват възгласи "Мафия", корупция и оставка". Продължават да летят и пиротехнически изделия.

