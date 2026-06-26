Напрежение в лагера на Уругвай преди решителния сблъсък с Испания

Напрежението в националния отбор на Уругвай се е покачило чувствително часове преди решителния двубой срещу Испания на Световното първенство. Според информации в местните медии отношенията между част от футболистите и селекционера Марсело Биелса са обтегнати, а в съблекалнята се усеща сериозно напрежение.

Уругвайските журналисти съобщават, че някои от водещите фигури в отбора са изразили недоволство от натоварващите тренировки и продължителните тактически разбори, които Биелса провежда по време на турнира. Сред споменаваните имена са Федерико Валверде, Мануел Угарте, Серхио Рочет и Родриго Бентанкур.

Според публикации в Уругвай дори е имало среща между част от футболистите и треньорския щаб, на която са били обсъдени натрупаната умора след дългия клубен сезон и високите физически изисквания на наставника. Засега обаче няма официално потвърждение за подобен конфликт.

Подобни сътресения не са нещо ново за периода на Биелса начело на „селесте“. В миналото напрежение възникна и около отношенията му с Луис Суарес, който се оттегли от националния отбор след Копа Америка през 2024 година. Спорове имаше и около някои кадрови решения на специалиста.

Въпреки това Уругвай остава напълно концентриран върху предстоящия двубой с Испания. Южноамериканците се нуждаят от победа, за да не зависят от останалите резултати в битката за място в елиминационната фаза на Мондиал 2026.

Независимо от появилите се информации за напрежение, отборът на Биелса продължава да бъде считан за един от най-опасните състави в турнира, а срещата с Испания се очаква да бъде сред най-интригуващите в последния кръг на груповата фаза.