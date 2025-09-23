БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НАСА представи нов клас астронавти с рекорден брой жени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Сред избраните са учени, инженери и пилоти, подготвяни за мисии до Луната и Марс

наса индия изстрелват сателитна мисия наблюдение земята
Снимка: Архив/БТА
Американското Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство представи новия си клас астронавти – десет учени, инженери и пилоти изпитатели, избрани от над 8 000 кандидати. Те ще участват в изследването на Луната и, вероятно, на Марс, съобщава Асошиейтед прес.

За първи път в историята на НАСА в класа за обучение има повече жени, отколкото мъже. Сред избраните са геолог, работил с марсохода „Кюриосити“, инженер от „Спейс Екс“, участвал в полет с кораб, спонсориран от милиардера Илон Мъск, който отбеляза първата частна космическа разходка, както и бивш директор по изстрелвания от „Спейс Екс“.

Групата ще премине двугодишна подготовка, преди да стане годна за космически полети. Изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи заяви, че един от новите астронавти може да стане първият човек, стъпил на Марс.

Това е 24-ият клас астронавти на НАСА след първата група „Mercury Seven“, дебютирала през 1959 г. Предишният клас бе представен през 2021 г.

До момента НАСА е избрала само 370 души за астронавти, което ги прави изключително малка и елитна група, предимно мъже. Новите попълнения, оповестени на церемония в космическия център „Джонсън“ в Хюстън, ще се присъединят към настоящите 41 действащи американски астронавти.

Директорът на летателните операции Норм Найт отбеляза, че конкуренцията е била голяма и нарече новите попълнения „забележителни“ и „изключителни“.

#нов клас #нови астронавти #НАСА

