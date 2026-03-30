Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България -...
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор

Президентът на Левски и председател на Надзорния съвет внесе яснота около бъдещето на клуба.

Президентът на Левски и председател на Надзорния съвет Наско Сираков увери привържениците, че ръководството на клуба работи за привличането на сериозен стратегически инвеститор.

Изявлението му е причина на медийни публикации, които прогнозират промяната на собствеността в клуба.

Мажоритарният собственик на клуба заяви, че към настоящия момент няма подписано споразумение за прехвърляне на акции на клуба.

Изявление на клуба:

Уважаеми левскари,

Във връзка с поредната вълна от публикации, в които се говори за „финализирани сделки“, „непосредствена смяна на собствеността“ и се цитират анонимни „източници, близки до преговорите“, съм длъжен да внеса яснота.

Към настоящия момент няма подписано споразумение за прехвърляне на акции на ПФК „Левски“, няма взето решение за промяна в собствеността, не е представяна банкова гаранция и не се водят преговори по конкретна оферта.

Спекулациите по темата обслужват единствено интереса на сензационни заглавия и целят да подведат привържениците на „Левски“.

По правило не коментирам всеки слух, но в случая се внушава наличие на решения и договорки дни преди рестарта на футболното първенство и се чувствам длъжен да ги опровергая категорично.

Искам да бъда пределно ясен и по още една тема: В „Левски“ последователно работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор и няма да спрем да правим постъпки в тази посока. Подобни разговори са се водили и могат да се водят и занапред.

Всяка реална промяна в структурата на собствеността ще бъде обявена официално, след финализиране на всички необходими договорености и при спазване на действащото законодателство и футболните регулации. Първи за това ще научат привържениците на „Левски“ чрез официалните канали на клуба.

Призовавам медиите да подхождат по-отговорно към темите, свързани с бъдещето на „Левски“. Благодарен съм за интереса, но вярвам, че той трябва да бъде съпроводен и с нужното уважение към фактите.

Благодаря и на всички левскари за вниманието, търпението и загрижеността. Уверявам ви, че всяка важна стъпка за развитието на „Левски“ ще бъде обявявана открито, навреме и единствено по официален път.

Наско Сираков
Президент на ПФК „Левски“ и председател на Надзорния съвет

Наско Сираков: Най-после Левски е ваш, пазете го
