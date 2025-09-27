БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

НАТО ще засили бдителността в Балтийско море след инцидентите с дронове в Дания

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
нато засили бдителността балтийско море инцидентите дронове дания
Слушай новината

НАТО днес заяви, че ще "повиши бдителността с нови ресурси в региона на Балтийско море" след неотдавнашните инциденти с дронове в Дания, съобщи Ройтерс.

В изявление, изпратено по електронна поща до Ройтерс, алиансът заяви, че новите ресурси включват "платформи за разузнаване, наблюдение и разпознаване и поне една фрегата за противовъздушна отбрана".

На 23 септември от диспечерската служба на летището в Копенхаген съобщиха за временно затваряне на летището. По-късно беше съобщено, че летището е възобновило работата си, но бяха пренасочени най-малко 31 полета заради появилите се дронове. Полицията на Дания информира, че не разполага с данни за това кой е управлявал безпилотните летателни апарати.

#Дания #балтийско море #НАТО #сигурност

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
3
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
5
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
И трета българка е задържана в Русия
6
И трета българка е задържана в Русия

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Европа

Арнолд Шварценегер дирижира оркестър на Октоберфест в Мюнхен
Арнолд Шварценегер дирижира оркестър на Октоберфест в Мюнхен
Протест в Барселона: Tуристи обстрелвани с водни пистолети Протест в Барселона: Tуристи обстрелвани с водни пистолети
Чете се за: 00:37 мин.
Новите провокации на Русия и "стената срещу дронове" Новите провокации на Русия и "стената срещу дронове"
Чете се за: 14:50 мин.
Дронове над най-голямата военна база в Дания: Среща на началниците на генералните щабове на страните от НАТО Дронове над най-голямата военна база в Дания: Среща на началниците на генералните щабове на страните от НАТО
Чете се за: 02:17 мин.
Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда в страната Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда в страната
Чете се за: 06:42 мин.
Страх от дронове в Дания: Засилват сигурността около обекти от критичната инфрструктура Страх от дронове в Дания: Засилват сигурността около обекти от критичната инфрструктура
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Трагедия в Индия: Най-малко 36 загинали на митинг за актьора и политик Виджай Трагедия в Индия: Най-малко 36 загинали на митинг за актьора и политик Виджай
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест в Барселона: Tуристи обстрелвани с водни пистолети
Чете се за: 00:37 мин.
Европа
Новите провокации на Русия и "стената срещу дронове"
Чете се за: 14:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ