Навършват се 49 години от пожара на танкера “Ерма” край Варна

На 23 юни 2026 г. Варна отбеляза 49 години от потушаването на пожара на танкера “Ерма”, който заплашва с унищожение пристанището и крайбрежните части на Варна.

Пред паметната плоча се събраха ветерани – моряци, водолази и пожарникари, участвали в борбата с огнената стихия тогава, варненци и представители на администрацията. Като отчита огромния риск, който тези хора са поели, изпълнявайки своя професионален и граждански дълг, Музеят за нова история на Варна пое още сега инициативата активно да съдейства през следващата година да бъде организирано тържествено отбелязване на 50-та годишнина от този критичен момент от близкото минало на Варна.

Желанието на музея е 50 години по-късно официално да бъде засвидетелствана по подходящ начин благодарността на варненската общественост към подвига на тези герои в мирно време.