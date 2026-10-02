Небето ще се изпълни с падащи звезди през октомври

Освен падащи листа, през октомври ще наблюдаваме и красив небесен спектакъл! Ще видим метеорния поток Ориониди, който се появява всяка година през октомври, когато Земята преминава през прашинки и малки частици, оставени от Халеевата комета.

Орионидите ще могат да се наблюдават от 2 октомври до 7 ноември, а пикът им ще бъде през нощта на 21 срещу 22 октомври.

Те изглеждат като бързи светли чертички, които прелитат по небето. Не са нужни телескоп или бинокъл, за да ги видим - достатъчно е да сме на тъмно място далеч от уличните лампи и да погледнем към небето.

А защо се казват Ориониди? Защото метеорите сякаш идват от посоката на съзвездието Орион. Но всъщност те могат да се появят навсякъде по небето.

Така че през октомври си пригответе топли дрехи, намерете тъмно място и погледнете нагоре - може да успеете да видите падаща звезда!

А вече измислихте ли какво ще си пожелаете?