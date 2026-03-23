БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Чете се за: 03:00 мин.
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
Чете се за: 03:15 мин.
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Чете се за: 01:27 мин.
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Недекларирани 220 000 евро, скрити в чанта с шоколади, задържаха митничaри на "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Недекларирани 220 000 евро, скрити в чанта с шоколади, задържаха митничaри на "Капитан Андреево"
Снимка: Агенция "Митници"
Слушай новината

Недекларирани 220 000 евро установиха митнически служители на пункт "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Парите са открити в чанта с шоколадови изделия.

На 20 март 2026 г. на пункта пристигнал влекач с полуремарке, пътуващ без товар, от Румъния през България за Турция. Шофьорът, с турско гражданство, заявил пред митническите служители, че не пренася нищо за деклариране.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина на горното легло е открит пътнически сак, пълен с различни шоколадови изделия. Под тях митническите служители установили фолирани пачки с еврови банкноти в купюри от 50 и 100 евро с обща стойност 220 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково- Териториално отделение – Свиленград.

#недекларирана валута #агенция "Митници"

Последвайте ни

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
4
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
5
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
6
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
5
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Криминално

ГДБОП иззе около 400 мастербокса цигари без бандерол, подготвени за експорт
ГДБОП иззе около 400 мастербокса цигари без бандерол, подготвени за експорт
Нова техника получи ГД "Гранична полиция" (СНИМКИ) Нова техника получи ГД "Гранична полиция" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:55 мин.
Постоянен арест за мъжа, държал 14 кг марихуана в дома си в Бургас Постоянен арест за мъжа, държал 14 кг марихуана в дома си в Бургас
Чете се за: 00:50 мин.
Убийство в Елин Пелин за 1,7 млн. евро в биткойни Убийство в Елин Пелин за 1,7 млн. евро в биткойни
Чете се за: 01:57 мин.
Задържаха за 72 часа мъжа с открита в дома му 14 кг марихуана на стойност над 264 000 лв. Задържаха за 72 часа мъжа с открита в дома му 14 кг марихуана на стойност над 264 000 лв.
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът остави в ареста мъжа, нападнал лекар в Спешното отделение в Кюстендил Съдът остави в ареста мъжа, нападнал лекар в Спешното отделение в Кюстендил
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток,...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ) Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Микробус се удари в тир на АМ "Тракия", има загинал Микробус се удари в тир на АМ "Тракия", има загинал
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ