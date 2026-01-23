Нефтохимик и ЦСКА спечелиха гостуванията си в мъжкия волейболен елит

Нефтохимик 2010 победи домакина Славия с 3:1 (25:20, 25:18, 23:25, 25:16) гейма в първи двубой от 13-ия кръг от шампионата на България по волейбол за мъже.

Бургазлии, които спечелиха Купата на страната преди по-малко от седмица, не оставиха никакви шансове за "белите". Столичани успяха да се доберат до успех единствено в третия гейм, когато записаха успех с 25:23.

Най-резултатен за гостите стана Димитър Василев с 22 точки. Калоян Балабанов и Ади Османович добавиха по още 11 точки.

За Славия с 13 пункта се отличи Дейвид Барутов.

Нефтохимик 2010 е а трето място място класирането до момента, докато "белите" имат само един успех на 11-та позиция.

В друга среща от кръга ЦСКА победи трудно с 3:2 (21:25, 28:26, 23:25, 25:17, 15:8) след обрат като гост състава на Монтана.

Домакините поведоха в изключително равностойния мач след 25:21, но след това столичани съумяха да изравнят при 28:26. Отново две точки разделиха съперниците в третата част, но тогава успехът беше за Монтана - 25:23. Четвъртият гейм премина при превъзходство в полза на "червените", които се добраха до тайбрек след 25:17.

В решителната част гостите поведоха с 6:3 и 9:6, а краят на двубоя дойде при 15:8 след повече от два часа и половина.

В третия гейм двубоят беше прекъснат за повече от 15 минути заради проблем със съдийката Божидара Миткова.

Мохамед Реза Бейк беше най-резултатен за победителите с 20 точки, докато за монтанци също с 20 пункта се отличи Кристиан Валчак.

ЦСКА е на второ място в класирането, докато Монтана остана на осмата позиция.