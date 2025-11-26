Неймар бе сполетян от нов здравословен проблем

Бразилската футболна звезда Неймар няма да играе за клубния си отбор Сантош до края на календарната 2025 година, съобщи местното издание Globo.

33-годишният нападател е получил травма в лявото коляно и се очаква да пропусне остатъка от кампанията в бразилския шампионат и оставащите три срещи на тима в борбата за оцеляване – срещу Спорт Ресифе, Жувентуде и Крузейро.

„Черно-белите“ от Сао Пауло са в зоната на изпадащите, като заемат 17-ата позиция с 38 точки от 35 мача, на точка от спасителната зона.

Откакто се завърна на стадион „Урбано Калдейра“, Неймар постоянно страда от контузии и е пропуснал 20 мача от януари насам. В 25-те си участия за клуба, чийто юноша е, той има 7 гола и 3 асистенции.

Футболният сезон в елитната дивизия на страната завършва на 7 декември, когато Сантош е домакин на третия в класирането Крузейро.