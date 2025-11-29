Неймар се завърна по-рано от очакваното и допринесе за победа на Сантош

Бразилската звезда превъзмогна болката, за да играе и да помогне на отбора си в битката за оставане в елита.
Неймар се отличи с гол и асистенция за победата на Сантош над Спорт Ресифе с 3:0 в 36-ия кръг на бразилското първенство по футбол.
В 25-ата минута бразилската звезда откри резултата, а Сантош затвърди успеха след автогол на Лукас Кал и попадение след почивката на Жоао Шмит след центриране от корнер на Неймар.
33-годишният нападател се контузи в края на равенството 1:1 с Мирасол и се очакваше да пропусне останалата част от сезона поради проблем с коляното, но превъзмогна болката, за да играе и да помогне на отбора си в битката за оставане в елита.
Сантош има 41 точки и се изкачи до 15-то място в класирането. Спорт Ресифе е на последно място със 17 точки.
„Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни. Хората трябва да внимават с твърденията си, защото те засягат другите. Честно казано, физически коляното ми не е в най-добро състояние, но не се противопоставих на съветите на лекарите, както мнозина в медиите съобщиха. Всички се консултирахме и крайното решение беше мое. Нямам намерение да жертвам кариерата си, като играя тази вечер“, цитира ZM думите на Неймар.