Неймар се завърна по-рано от очакваното и допринесе за победа на Сантош

Неймар се отличи с гол и асистенция за победата на Сантош над Спорт Ресифе с 3:0 в 36-ия кръг на бразилското първенство по футбол.

В 25-ата минута бразилската звезда откри резултата, а Сантош затвърди успеха след автогол на Лукас Кал и попадение след почивката на Жоао Шмит след центриране от корнер на Неймар.

33-годишният нападател се контузи в края на равенството 1:1 с Мирасол и се очакваше да пропусне останалата част от сезона поради проблем с коляното, но превъзмогна болката, за да играе и да помогне на отбора си в битката за оставане в елита.

Сантош има 41 точки и се изкачи до 15-то място в класирането. Спорт Ресифе е на последно място със 17 точки.