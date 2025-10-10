БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Несебър е домакин на 53-тото Балканско първенство по ветроходство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Стартът на първата гонка е предвиден за петък, 17 октомври, от 13:00 ч.

Балканско първенство по ветроходство
Слушай новината

110 яхти от шест балкански страни ще премерят сили в акваторията на Несебър в преследване на балканската титла. Между 16 и 19 октомври ще се проведе 53-тото Балканско първенство по ветроходство, с което Българската федерация по ветроходство възражда престижната надпревара след шестгодишно прекъсване. Последното издание на първенството се проведе в Черна гора през 2019 г.

Според подадените заявки в регатния офис, участие са потвърдили едни от най-изявените състезатели от Сърбия, Румъния, Северна Македония, Гърция, Турция и България. България ще се включи с пълни отбори във всички класове, като домакините ще разчитат на предимството от по-доброто познаване на местната акватория, което им дава силни позиции за призови класирания.

Състезателните гонки ще се проведат в три ветроходни класа: Optimist – за най-младите участници, ILCA 4 – юношески едноместен клас, и ILCA 6 – олимпийски клас. Главен съдия на първенството ще бъде Златко Якелич, а заместник-главен съдия – Тодор Иванов.

„За нас е чест именно България да бъде домакин на Балканското първенство след толкова дълга организационна пауза. Подготовката ни е в заключителен етап и вярваме, че Несебър ще предложи на пристигащите спортисти всички условия за едно добро състезание. Ще се борим за силно класиране както в отборната надпревара, така и в отделните класове.“ – коментира Росен Марангозов, председател на Българската федерация по ветроходство.

Стартът на първата гонка е предвиден за петък, 17 октомври, от 13:00 ч.

Официалното откриване ще се състои същия ден от 18:00 ч. на сцената на площад „Месамбрия”, а закриването– в неделя, 19 октомври, от 18:00 ч., на същото място.
Балканиадата се организира от Българската федерация по ветроходство и ОВК Несебър, със съдействието на Община Несебър и Министерството на младежта и спорта.

#Балканско първенство по ветроходство

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
4
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
5
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Водни спортове

Спряха правата на две италиански плувкини заради арест по подозрения в кражба в Сингапур
Спряха правата на две италиански плувкини заради арест по подозрения в кражба в Сингапур
Президентът на БФПС Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав Президентът на БФПС Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав
Чете се за: 01:02 мин.
В Бургас възстановяват единствената в България изцяло женска ветроходна регата "Амазонка" В Бургас възстановяват единствената в България изцяло женска ветроходна регата "Амазонка"
Чете се за: 06:32 мин.
Васил Тушев в предаването "Аз съм" Васил Тушев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:32 мин.
България загуби първия си мач за разпределение на последните места на европейското по водна топка до 18 г. България загуби първия си мач за разпределение на последните места на европейското по водна топка до 18 г.
Чете се за: 00:27 мин.
България завърши без победа европейското по водна топка за жени до 18 г. България завърши без победа европейското по водна топка за жени до 18 г.
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ