Нигерия на крачка от Мондиала след драматичен успех над Габон

Националният отбор на Нигерия си осигури място във финалния плейоф на африканската зона за световното първенство по футбол през 2026 година, след като победи Габон с категоричното 4:1 след продължения.

Двубоят се игра на неутрален терен в Рабат, Мароко, където "супер орлите" трябваше да положат сериозни усилия срещу амбициозния състав на Габон, преследващ първо участие на Мондиал. В редовното време резултатът бе 1:1, но в допълнителните 30 минути нигерийците показаха класа и характер.

Акор Адамс откри резултата в 78-ата минута, ала почти в самия край на редовното време Марио Лемина изравни и върна интригата. В продълженията Нигерия наложи своето темпо – Чидера Еджуке отново изведе отбора напред в 97-ата минута, а звездата на тима Виктор Осимен оформи дубъл с попадения в 102-рата и 110-ата минута, фиксирайки крайното 4:1.

С този успех Нигерия продължава към решителния финал, който също ще се играе в Мароко. Там "супер орлите" ще срещнат победителя от сблъсъка между Камерун и Демократична република Конго, който ще се проведе по-късно днес. Триумфът в тази последна фаза ще гарантира участие в интерконтиненталния плейоф за квота на Мондиал 2026.