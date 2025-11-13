БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:50 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нигерия на крачка от Мондиала след драматичен успех над Габон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

"Супер орлите" докосват финалната цел.

Нигерия
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на Нигерия си осигури място във финалния плейоф на африканската зона за световното първенство по футбол през 2026 година, след като победи Габон с категоричното 4:1 след продължения.

Двубоят се игра на неутрален терен в Рабат, Мароко, където "супер орлите" трябваше да положат сериозни усилия срещу амбициозния състав на Габон, преследващ първо участие на Мондиал. В редовното време резултатът бе 1:1, но в допълнителните 30 минути нигерийците показаха класа и характер.

Акор Адамс откри резултата в 78-ата минута, ала почти в самия край на редовното време Марио Лемина изравни и върна интригата. В продълженията Нигерия наложи своето темпо – Чидера Еджуке отново изведе отбора напред в 97-ата минута, а звездата на тима Виктор Осимен оформи дубъл с попадения в 102-рата и 110-ата минута, фиксирайки крайното 4:1.

С този успех Нигерия продължава към решителния финал, който също ще се играе в Мароко. Там "супер орлите" ще срещнат победителя от сблъсъка между Камерун и Демократична република Конго, който ще се проведе по-късно днес. Триумфът в тази последна фаза ще гарантира участие в интерконтиненталния плейоф за квота на Мондиал 2026.

#Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Национални отбори

Чехия с трудна победа над Сан Марино
Чехия с трудна победа над Сан Марино
Норвегия победи Естония в мач с пет гола отбелязани в рамките на 15 минути Норвегия победи Естония в мач с пет гола отбелязани в рамките на 15 минути
Чете се за: 02:07 мин.
Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва
Чете се за: 00:52 мин.
Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол
Чете се за: 01:55 мин.
Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален -...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция 10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ