Мартин Папанов заслужи място на почетната стълбичка, което е първият български подиум на 72-ото издание на надпреварата.

Никифорос Арваниту си върна "жълтата фланелка" след успех в третия етап на Обиколката на България
Снимка: БТА
Слушай новината

Гъркът Никифорос Арваниту спечели третия етап от Обиколката на България и си върна лидерската позиция в генералното класиране два дни преди края на 72-ото издание на едно от най-старите колоездачни състезания в Европа.

Арваниту, който кара за тима на Юнайтед Шипинг, изпревари по 118,5-километровата дистанция от Казанлък до Троян Мартин Папанов от състава на Сито Тригон. Подиумът на Папанов е първият за български състезател от началото на Обиколката на България, като в това число влиза и прологът в събота. Трети в етапа завърши Лоренцо Мали от Галина Екотек, като за него това е втори пореден ден с класиране на подиума.

Финалът в Троян беше атакуван от група от 29 колоездачи, като времето на победителя Арваниту бе 2 часа, 51 минути и 22 секунди.

Победата в днешния ден, в който бе най-тежкото планинско препятствие за участниците - преминаването на височината Беклемето в Стара планина, поставя Арваниту на отлична позиция за спечелване на цялата обиколка. Той си връща "жълтата фланелка", която облече още след първия етап. В днешния ден обаче тя бе на гърба на съотборника му Михайло Столич, заради победата на сърбина във вчерашния втори етап.

Нидерландецът Таймен Паардекопер от тима на Левски запазва "лилавата фланелка" за най-активен състезател, а италианецът Томазо Ригати от Граняно Спортинг клуб остава с "бялото трико на точки" за най-добър катерач. Фланелката за най-добър млад състезател също е за лидера в класирането - 22-годишния Арваниту.

В награждаването на най-добрите състезатели в днешния етап се включиха кметът на Троян Донка Михайлова, зам.-кметът Вероника Тодорова и председателят на общинския съвет в града Петко Пенков.

Обиколката на България продължава в сряда с предпоследния четвърти етап. Той е и най-дългият в тазгодишното издание на Обиколката на България - 194,5 километра от Троян до Сливен.

#Мартин Папанов #Никифорос Арваниту #Колоездачна обиколка на България 2025 г.

