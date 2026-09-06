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Никлас Фюлкруг след завръщането си във Вердер: Чувството е малко сюрреалистично

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
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33-годишният нападател отбеляза два гола за три мача във всички турнири, включително едно попадение при първия успех за сезона в Бундеслигата с 3:1 срещу РБ Лайпциг вчера.

Никлас Фюлкруг след завръщането си във Вердер: Чувството е малко сюрреалистично
Снимка: БТА
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Германският футболист Никлас Фюлкруг описа завръщането си във Вердер Бремен като емоционално и на моменти дори "малко сюрреалистично".

Откакто се отново е в родния си клуб, 33-годишният нападател отбеляза два гола за три мача във всички турнири, включително едно попадение при първия успех за сезона в Бундеслигата с 3:1 срещу РБ Лайпциг вчера.

"Чувството е малко сюрреалистично на моменти. След гола почувствах, че съм още по-емоционален, когато играя тук, отколкото където и да е другаде", каза Никлас Фюлкруг, цитиран от ДПА.

Националът на Германия започна професионалната си кариера в Бремен през 2012 година, но напусна през 2014-а. Пет години по-късно той направи първото си завръщане в отбора и прекара четири сезона в северната част на страната, а през 2023-та, след като бе най-резултатният нападател в германския елит, беше привлечен от Борусия Дортмунд.

След неуспешен период, прекаран в английския Уест Хям Юнайтед и под наем в италианския Милан през миналия сезон, Фюлкруг се завърна с амбиция да възроди кариерата си в родния си клуб.

"Никлас Фюлкруг показа намеренията си още от първото единоборство, с което помогна на всички да осъзнаят какво сме излезли на терена днес", заяви старши треньорът Даниел Тиуне.

Вердер Бремен научи и съперника си във втория кръг на Купата на Германия - бившия отбор на нападателя, Борусия Дортмунд, на когото ще гостува на 27 октомври.

"Разбира се, нямам търпение да играя в Дортмунд отново, но ни се искаше да го отложим с няколко кръга", коментира Фюлкруг.

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#ФК Вердер Бремен #Никлас Фюлкруг

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