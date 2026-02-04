Вердер търси изход от кризата с нов треньор

Даниел Тиуне е новият старши треньор на Вердер Бремен, обявиха от клуба от Първа Бундеслига. 49-годишният специалист поема поста на уволнения Хорст Щефен, който се раздели с отбора в неделя след серия от 10 поредни мача без победа.

От ръководството на „бременските музиканти“ не уточниха срока на договора на Тиуне.

До този момент германецът работеше във Втора Бундеслига, където водеше Фортуна Дюселдорф в периода 2022–2025 година. Назначението във Вердер ще бъде първият му ангажимент в елита на германския футбол. Дебютът му начело на тима е в събота, когато Вердер приема Фрайбург.

„Всички разговори с Даниел преминаха изключително положително. Неговата футболна философия, личностните му качества и начинът, по който анализира настоящата ситуация, бяха решаващи за избора ни. Убедени сме, че заедно можем да обърнем тенденцията“, заяви спортният директор на клуба Клеменс Фриц.

В момента Вердер Бремен заема 15-о място в класирането – точно над зоната на изпадащите.