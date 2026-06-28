Нико Уилямс и Йереми Пинто се разминаха с тежки контузии

Националният отбор на Испания може и да си тръгна от Гуадалахара с победа с 1:0 над Уругвай и с първо място в група H на Световното първенство, но вечерта им беше помрачена от контузии на Нико Уилямс и Йереми Пино.

Уилямс беше принуден да напусне мача поради проблем със слабините, докато крилото Пино се нуждаеше от лечение в края на второто полувреме, след като контузи рамото си, въпреки че успя да завърши мача.

„Уилямс изпитваше лек дискомфорт. Може би е разтежение или просто умора“, каза треньорът Луис де ла Фуенте.

„Най-лошото е огромната болка, която изпитваме заради случващото се с Йереми - той може да пропусне останалата част от Световното първенство“, добави той.

Въпреки песимистичната прогноза на Де ла Фуенте за фрактура на ключицата на Пино, резултатите от тестовете, проведени днес, изключиха фрактура, диагностицирайки вместо това навяхване.

„Нико Уилямс получи мускулна контузия в десния си аддуктор след тежък сблъсък по време на мача срещу Уругвай. И двете контузии не са тежки и възстановяването им ще определи дали ще бъдат на разположение в бъдеще“, се казва в изявление на испанската федерация.

Испания пристигна на турнира със съмнения относно Уилямс и Ламин Ямал, които получиха травми през април. Докато Ямал се възстановява стабилно, Виктор Муньос, който наскоро подписа с Ливърпул от Осасуна, все още чака да дебютира в турнира поради мускулна травма на крака, оставяйки Де ла Фуенте без естествени опции за игра на фланга, пише агенция Ройтерс.