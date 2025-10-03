Николай Иванов на четвъртфинал на европейското първенство по бокс

Николай Иванов се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава, Чехия. В категория до 85 килограма националът ни изигра силен мач и се справи с представителя на Грузия Зураб Оболадзе с неединодушно решение. Така талантът ни е на победа от медал на шампионата. В неделя той ще се изправи срещу Богдан Байзерт (Полша) за място на полуфинал и минимум бронзово отличие.

По-късно днес в действие ще видим и Роселин Бачевски. В категория до 90 килограма той ще има за съперник ирландеца Шей О`Дауд. Поражения в четвъртък допуснаха други двама от родни представители. Ангел Димитров (60 кг) отстъпи на Петрос Константинудис (Гърция), а Сами Халил (75 кг) загуби от Джейсън Уилън (Ирландия).