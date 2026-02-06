БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николай Къртев с принос за успеха на Монпелие, който излезе начело във волейболния елит на Франция

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
волейболистът николай къртев подписа монпелие
Българският блокиравач Николай Къртев имаше принос към успеха на Монпелие над Сет с 3:0 (25:22, 25:19, 29:27) в регионалното дерби във френската елитна Мармара СпайкЛиг.

Българинът игра цял мач за тима си и записа 5 точки - 4 от атака (при 50% успеваемост) и една успешна блокада. Така Монпелие излезе временно на първо място в класирането, като изпревари шампиона Тур, който обаче има по-малко и сигурно ще си върне лидерската позиция след изиграването на целия кръг.

Николай Къртев засега не играе за Монпелие в мачовете от Шампионската лига, но българинът може да бъде картотекиран за следващата фаза на турнира.

