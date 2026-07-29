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Николай Найденов: Когато едно дело пътува една седмица от една прокуратура до друга, трябва да се направи оценка на хората, които допускат това да се случва

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Когато едно дело пътува една седмица от една прокуратура до друга, трябва да се направи оценка на хората, които вършат подобни безобразия и допускат това да се случва, заяви правосъдният министър Николай Найденов.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Когато едно дело пътува една седмица от една прокуратура до друга, когато Софийска градска прокуратура в един момент вижда лица с имунитет, а в другия случай не ги вижда, считам, че основното нещо, което трябва да направим е първо да изберем нов Висш съдебен съвет (ВСС). Той да направи оценка на хората, които вършат подобни безобразия и допускат това да се случва със съдебната система. След това са кадровите решения."

Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред журналисти на брифинг в сградата на ресорното министерство.

На въпрос какви са гаранциите, че новият ВСС няма да е като стария, Найденов отговори, че гаранциите се намират в закона. Тепърва ще има такива, които ще засилят тези гаранции и в крайна сметка начинът, по който ще се избере новия ВСС ще бъде най-публичният от провежданите избори досега, тъй като такива гаранции се съдържат както в закона, така и в правилата и органите, които извършват избора. Найденов посочи, че днес в правна комисия са внесени такива правила.

Статутът за несменяемост е задължителен за магистрат. Членовете на ВСС към настоящия момент не са магистрати. Ако ме питате дали трябва да има възможност за отзоваване на членове на ВСС при неизпълнение на техните функции - отговорът е да, коментира още министърът.

Румен Радев, премиер: "Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежа, но за да се случи, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното – колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа."

#министър Николай Найденов #ВСС

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