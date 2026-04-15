Николай Желязков: Безкрайно щастлив съм, ще играем финал трета поредна година

Старши треньорът на Левски Николай Желязков сподели радостта си, след като възпитаниците му се класираха на финал в мъжкия волейболен елит на България.

Шампионите спечелиха полуфиналната серия с ЦСКА с 3:1 победи.

"Мисля, че всички видяхте колко беше тежка серията, независимо, че в редовния сезон бяхме победили ЦСКА сравнително лесно. Винаги плейофните мачове са тежки. Аз съм безкрайно щастлив, че успяхме да затворим срещата днес, защото това ни дава глътка въздух повече за финала. Що се отнася до мачовете - видяхте колко инфарктни бяха геймовете, имаше обрати през цялото време, но смятам, че това, което наклони нещата в наша посока е, че във важни моменти успяхме да отиграем по-добре определени ситуации, което ни даде крайния резултат", сподели той след срещата.

"Сините" се класират на финал за трета поредна година.

"Трябва да отдадем дължимото и на ЦСКА, играха силно, дадоха всичко от себе си. Те нямаше какво да губят, но за тях беше последна възможност - за нас не. Важното е, че успяхме да се съвземем, след като губехме с 1:2, да успеем да спечелим четвъртия гейм и да бъдем достатъчно концентрирани в петия. Смятам, че успяхме да надиграем, да надхитрим ЦСКА във важните моменти и съм щастлив от този факт, защото в крайна сметка ние играем на финал за трета поредна година", допълни специалистът.

На финала столичани ще срещнат Локомотив Авиа или Нефтохимик.

"Серията там също е доста динамична, няма как да се предположи кой ще спечели - дали Нефтохимик или Локомотив. До момента там домакинствата играят ключова роля. И двата отбора имат своите силни и слаби страни, много е трудно да се предположи. Аз никога не съм имал предпочитания. И двата отбора имат своите достойнства. Важното е ние да се подготвим добре за тази серия", добави Желязков.

Светослав Гоцев влезе в игра чак в третия гейм.

"Слави имаше един малък технически проблем, който предпочитахме, ако има възможност, да го запазим и евентуално да го имаме в тестето с карти за петия мач. Слава Богу, имаше възможност да влезе да играе", каза Желязков.