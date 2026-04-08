Николай Желязков: Имаме сериозни резерви

Николай Желязков е на мнение, че Левски има много резерви при втората победа на Левски във втория кръг от плейофите на Национална волейболна лига. „Сините“ надиграха ЦСКА с 3:1 в третия мач от полуфиналите в зала „Левски София“, за да поведат с 2:1 победи. Старши треньорът остана доволен от характера, който показаха неговия отбор.

"След първия гейм показахме повече характер. Започнахме припряно, но е нормално да има нервност. Серията започваше отначало днес, а следващата среща е във вторник. Ще имаме доста повече време да се подготвим. В повечето случаи затруднихме посрещането на ЦСКА. Не направихме най-силния мач, нормално е да има напрежение в тези двубои. Доволен съм от резултата и от характера. Чисто волейболно не искам да влизам в подробности, имаме сериозни резерви в играта“, коментира Желязков.