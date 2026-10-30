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Николов Цолов ще направи дългоочаквания си дебют във Формула 1 тази вечер

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Спорт
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Той ще бъде един от пилотите на Рейсинг Булс по време на първата свободна тренировка преди неделното Гран При на Мексико.

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Българският пилот Николов Цолов ще направи дългоочаквания си дебют във Формула 1 тази вечер. Той ще бъде един от пилотите на Рейсинг Булс по време на първата свободна тренировка преди неделното Гран При на Мексико. Сесията е насрочена за петък, 30 октомври от 20:30 часа наше време.

Пилотът на Кампос Рейсинг впечатлява с изявите си във Формула 2, където е в битката за титлата с Рафаел Камара до последно, а сега ще има възможността да натрупа ценен опит в болид от Ф1.

Шансът за българина се отвори след отказа на десет пилоти от първата тренировка, сред които бившите световни шампиони Макс Верстапен и Ландо Норис, както и състезателят на Мерцедес Джордж Ръсел. Останалите седем са Франко Колапинто, Алекс Албон, Ланс Строл, Естебан Окон, Габриел Бортолето, Валтери Ботас и Лиъм Лоусън – именно той ще бъде заменен от Цолов в откриващата сесия.

За Никола това ще бъде още една важна стъпка към сбъдването на голямата му мечта – да стане титулярен пилот във Формула 1. Българския лъв вече проведе тест с болида на Рейсинг Булс от 2025 година, по време на който остави много добро впечатление. Участието му в Мексико ще му даде възможност да затвърди показаното на „Имола“ в края на август.

# Никола Цолов #Рейсинг Булс #Гран При на Мексико

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