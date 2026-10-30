Той ще бъде един от пилотите на Рейсинг Булс по време на първата свободна тренировка преди неделното Гран При на Мексико.
Българският пилот Николов Цолов ще направи дългоочаквания си дебют във Формула 1 тази вечер. Той ще бъде един от пилотите на Рейсинг Булс по време на първата свободна тренировка преди неделното Гран При на Мексико. Сесията е насрочена за петък, 30 октомври от 20:30 часа наше време.
Пилотът на Кампос Рейсинг впечатлява с изявите си във Формула 2, където е в битката за титлата с Рафаел Камара до последно, а сега ще има възможността да натрупа ценен опит в болид от Ф1.
Шансът за българина се отвори след отказа на десет пилоти от първата тренировка, сред които бившите световни шампиони Макс Верстапен и Ландо Норис, както и състезателят на Мерцедес Джордж Ръсел. Останалите седем са Франко Колапинто, Алекс Албон, Ланс Строл, Естебан Окон, Габриел Бортолето, Валтери Ботас и Лиъм Лоусън – именно той ще бъде заменен от Цолов в откриващата сесия.
За Никола това ще бъде още една важна стъпка към сбъдването на голямата му мечта – да стане титулярен пилот във Формула 1. Българския лъв вече проведе тест с болида на Рейсинг Булс от 2025 година, по време на който остави много добро впечатление. Участието му в Мексико ще му даде възможност да затвърди показаното на „Имола“ в края на август.