Никола Цолов ще кара за Рейсинг Булс в първата свободна тренировка на Формула 1 в Мексико

Българският пилот Никола Цолов ще кара болида на Рейсинг Булс в петъчната свободна тренировка на Формула 1 в Гран при на Мексико, съобщават от отбора. Цолов ще направи дебютния си тест по време на паузата във Формула 2, в която временно заема втората позиция в шампионата.

Цолов ще замени в болида на отбора Лиъм Лоусън и отново ще си партнира с Арвид Линдблад.

„Огромни благодарности на Рейсинг Булс, че ми дават възможността да карам в Мексико. След първия ми тест за отбора в Имола през август съм щастлив, че ще направя следващата крачка, ще продължа да изучавам болида и настоящите регулации. Целя да извлека максимума от сезона, да работя с отбора и да дам нужната обратна връзка“, каза Цолов, цитиран от Рейсинг Булс.

Отборният директор Алан Перман заяви: „За Никола провеждането на първата свободна тренировка е важна стъпка в развитието му в Академията на Ред Бул. Това доказва отдадеността ни към младите таланти и им дава изключително ценно времена пистата, в което могат да се учат и да се развиват. Вече работихме с Никола на Имола и чакаме с нетърпение да надградим в Мексико“.