Шефът на Рейсинг Булс за Никола Цолов: Имаме трима фантастични пилоти, но само две места

Българският автомобилен пилот Никола Цолов е сред кандидатите за място във Формула 1 през сезон 2027. Това потвърди ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн, който разкри, че отборът все още не е взел окончателно решение за пилотския си състав.

В момента титулярни състезатели на Рейсинг Булс са Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад, а Цолов, който се състезава във Формула 2, също е в плановете на тима за следващата година.

"Разполагаме с двама фантастични пилоти. Имаме и фантастичен пилот във Формула 2 в момента – Никола Цолов. Всички те са готови за действие. Но трима души не могат да заемат две места, така че ще си отделим още малко време, за да сме сигурни, че ще изберем правилната двойка за следващата година“, заяви Пърмейн.

Шефът на Рейсинг Булс отказа да посочи конкретна дата за обявяването на решението, но уточни, че се очаква яснота през следващите седмици.

Пърмейн подчерта, че при избора на пилоти отборът няма да се ръководи единствено от моментната им скорост и резултати. Съществен фактор ще бъде и потенциалът им за развитие в дългосрочен план.

"Искаме да развиваме млади пилоти, искаме да налагаме млади таланти и, разбира се, следим бъдещото им развитие. Така че не става въпрос само за настоящия момент, а и за това на какво са способни в бъдеще“, обясни той.

Думите на Пърмейн потвърждават, че Цолов е част от обсъжданията за пилотския състав на Рейсинг Булс през 2027 година, но конкуренцията за двете места остава сериозна. Окончателното решение предстои да бъде взето от ръководството на отбора.