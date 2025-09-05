Нина Кенеди пропуска световното първенство по лека атлетика

Нина Кенеди няма да участва на световното първенство по лека атлетика, което ще стартира само след няколко дни в Токио. Това съобщиха от Австралийската лекоатлетическа федерация.

Състезателката в овчарския скок е с травма в крака. Австралийката претърпя операция през април не бедрото след разтежение в рамките на шест седмици. Така 28-годишната лекоатлетка, която е олимпийска и световна шампионка в дисциплината, ще пропусне шампионата между 13 и 21 септември на японска земя, който ще бъде излъчен в ефира на БНТ 3.

"Това не са новините, които исках да съобщя. Имам мускулно разтежение от една от последните ми тренировки. Съжалявам, че трябва да се оттегля от световното, но добрата новина е, че контузията не е свързана с мястото, което оперирах", каза самата Кенеди.

През 2023 година тя спечели световната титла в Будапеща с 4,90 метра, а през миналата година в Париж взе олимпийското злато със същия резултат. Нейният личен рекорд е 4,91 метра.