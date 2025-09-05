БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Нина Кенеди пропуска световното първенство по лека атлетика

Контузия извади австралийката от сметките за шампионата в Токио.

Нина Кенеди няма да участва на световното първенство по лека атлетика, което ще стартира само след няколко дни в Токио. Това съобщиха от Австралийската лекоатлетическа федерация.

Състезателката в овчарския скок е с травма в крака. Австралийката претърпя операция през април не бедрото след разтежение в рамките на шест седмици. Така 28-годишната лекоатлетка, която е олимпийска и световна шампионка в дисциплината, ще пропусне шампионата между 13 и 21 септември на японска земя, който ще бъде излъчен в ефира на БНТ 3.

"Това не са новините, които исках да съобщя. Имам мускулно разтежение от една от последните ми тренировки. Съжалявам, че трябва да се оттегля от световното, но добрата новина е, че контузията не е свързана с мястото, което оперирах", каза самата Кенеди.

През 2023 година тя спечели световната титла в Будапеща с 4,90 метра, а през миналата година в Париж взе олимпийското злато със същия резултат. Нейният личен рекорд е 4,91 метра.

