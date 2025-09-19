Ноа Лайлс спечели четвъртата си световна титла на 200 м на шампионата в Токио

Американецът Ноа Лайлс спечели четвърта поредна титла в спринта на 200 метра от световни първенства по лека атлетика, след като записа 19.52 секунди за първото място на шампионата на планетата в Япония. Той победи сънародника си Кени Беднарек с шест стотни.

Лайлс остана трети в спринта на 100 метра в неделния финал, но днес бе над всички на пистата в Токио. С четвъртото си поредно злато американецът изравни постижението на легендата от Ямайка - Юсейн Болт, който бе неизменно шампион между 2009 и 2015. Лайлс е световен първенец от Доха 2019, Юджийн 2022, Будапеща 2023 и Токио 2025.

Беднарек записа второ време с 19.58 секунди, което е най-добро лично постижение за сезона. Трети финишира Брайън Левел, който спря хронометъра на 19.64 секунди и донесе първи медал на Ямайка в дисциплината от 2015 г. Тогава Болт спечели пред американеца Джъстин Гатлин и южноафриканеца Аносо Джободвана.

Олимпийският шампион Лециле Тебого от Ботсвана не успя да се реваншира за дисквалификацията на 100 метра и завърши едва на четвърта позиция с 19.65 секунди.

Феновете очакваха изравнен спринт и на 200 жени заради резултатите от квалификациите, но се случи точно обратното. Мелиса Джеферсън-Уудън се отдели от останалите преди финалната права и завърши с 21.68 секунди, което е най-добро време за сезона.

Американката дублира титлата си от бягането на 100 метра в неделя, което са правили само три други спринтьорки в миналото - Шели-Ан Фрейзър-Прайс през 2015 и германките Зилке Гладиш през 1987 и Катрик Крабе през 1991. Втора с 22.14 секунди и 54 стотни пасив се класира британката Ейми Хънт, а шампионката от 2023 Шерика Джаксън от Ямайка остана с бронзовото отличие с време от 22.18 секунди.

Фемке Бол спечели осмо поредно състезание и втора поредна титла в бягането на 400 метра с препятствия за жени. Нидерландката финишира надпреварата с рекорд за сезона с 51.54 секунди, а втора с 52.08 завърши американката Джасмин Джоунс.

Бол бе голямата фаворитка в дисциплината заради решението на Сидни Маклафлин-Леврон да участва на 400 метра гладко бягане. Тя спечели финала в четвъртък.

МакЛафлин-Леврон триумфира на 400 м гладко бягане с второто най-бързо време в историята

Голямата изненада при дамите бе поднесена от словашката спринтьорка Ема Заплеталова, която взе бронза с национален рекорд - 53 секунди. Тя изпревари с 13 стотни американката Ана Кокръл, която остана извън подиума.

Олимпийският шампион Рей Бенджамин заслужи титлата на 400 метра с препятствия за мъже с време 46.52 секунди, като за него това бе първо злато от световни първенства след два сребърни медала и едно бронзово отличие. Той подобри с две стотни най-доброто си време за сезона за първото място в Токио.

Златото не дойде моментално за Бенджамин, тъй като той първоначално бе дисквалифициран от съдиите заради удар в препятствие, което е нарушило коридорите на други финалисти. Американецът обаче оспорва моментално и минути след това Световната Атлетика го обяви за шампион.

Най-големият съперник на Бенджамин - Алисон дос Сантош, бе за кратко първенец. Отмяната на дисквалификацията обаче го изпрати на второ място с 46.84 секунди, а бронзът бе спечелен от катареца Абдеррахман Самба с 47.06. Четвърти финишира нигериецът Езекил Натаниел, а световният рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия бе едва пети с 47.58 секунди.

"Стана нещо нередно, когато стартирахме. Усетих дръпване в лявото бедро. Не знам дали всъщност не е подколянно сухожилие или коляно. Не можех да скачам чисто, а и закачих третото препятствие. Опитах, но направих много слабо състезание. Пълна катастрофа", каза Вархолм след финала.

Малко по-рано неговият сънародник Якоб Ингебригтсен преодоля трудно полуфиналите в бягането на 5 000 метра, където е шампион в последните две издания на световните първенства по лека атлетика. Норвежецът, който днес навършва 25 години, се завърна след лечение на травма в ахилесово сухожилие и спечели осмо място във втора серия с 13:42.15 минути. Именно първите осмина в двата полуфинала продължават напред.

Португалецът Педро Пичардо завърши състезателния ден със златен медал в тройния скок за мъже, а финалът бе много драматичен. Италианецът Андреа Далавале подобри с близо 40 сантиметра досегашния си личен рекорд с последния си скок, но Пичардо отговори със 17.91 метра. Това бе най-добър опит за сезона и съответно титла за португалеца.

Пичардо вече е двукратен световен шампион и златен медалист от Токио 2020. Далавале има второ място и от европейското първенство в Мюнхен през 2022, а трети в Токио се нареди Лазаро Мартинес от Куба със 17.49 метра.

