Нобелът по химия отива при трима учени за открития в сферата на "молекулярната архитектура"

Тазгодишната Нобелова награда за химия отива при трима учени - японец, британец и йорданец за приноса им в разработването на така наречените "металоорганични структури".

Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги са направили открития в сферата на "молекулярната архитектура". Изграждането на молекулярни структури, в които през големи пространства може да преминават газове и други химикали. "Металоорганичните структури" могат да се използват за извличане на вода от атмосферата в пустинята, както и да бъде уловен въглероден диоксид и за складирането на токсични газове.