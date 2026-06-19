Норвегия налага почти пълна забрана на изкуствения интелект в началното училище

Норвегия налага почти пълна забрана върху използването на генеративни инструменти за изкуствен интелект от учениците в началното училище, като същевременно ограничава използването им в образованието на по-големите деца, за да предотврати отрицателно въздействие върху ученето, заяви днес премиерът на страната, предаде Ройтерс.

Заради широко разпространен спад в резултатите от образователните тестове, правителството през 2024 г. забрани смартфоните в училищата и върна на учителите повече правомощия за налагане на дисциплина в класната стая.

Използването на изкуствен интелект увеличава риска малките деца да пропуснат важни етапи в образованието си, заяви премиерът Юнас Гар Стьоре на пресконференция.

"Най-важното в училище е децата ни да се научат да четат, пишат и смятат“, каза Стьоре, като добави, че новите стандарти ще влязат в сила от новата учебна година, която започва в края на август.

Учениците от първи до седми клас, на възраст от 6 до 13 години, по принцип не трябва да използват изкуствен интелект, докато тези в прогимназията, на възраст от 14 до 16 години, могат предпазливо да използват инструменти под надзора на учителите, заяви правителството. В горната степен на средното образование, на възраст от 17 до 19 години, учениците трябва да се научат да използват изкуствения интелект по подходящ начин, за да бъдат подготвени за по-нататъшно образование и работа, добавиха от правителството.

Норвегия започна да въвежда компютри в класните стаи през 90-те години и таблети след появата на "айПад" от 2010 г. насам, като по този начин намали зависимостта от книгите и писането на ръка, припомня Ройтерс.

В изявление от днес правителството също така заяви, че ще предложи законодателство за финансиране на използването на повече книги в класните стаи, като по този начин ще преобърне тенденцията.

През април норвежкото правителство обяви също така планове за забрана на използването на социални мрежи от децата, докато навършат 16 години, следвайки тенденцията, въведена първо от Австралия и някои други държави, за намаляване на използването на електронни устройства от младите хора.