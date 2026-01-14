Нощното ски каране в Боровец започва от утре

Нощното ски каране в курортен комплекс Боровец започва от утре (15 януари), съобщиха на официалния си интернет сайт от комплекса. Нощното каране ще бъде всеки четвъртък, петък и събота до увеличаване на снежната покривка. То ще бъде отворено от 18:30 часа до 22:00 часа.

За възрастни над 22 години нощното ски каране ще струва 32 евро (62,59 лева), за пенсионери над 65 години - 21 евро (41,07 лв.) Картата за деца от седем до 13 години е 21 евро (41,07 лв.).

Снежната покривка е около 40 сантиметра. Лифтовете също работят.

Тази събота (17 януари) зимният курорт ще отпразнува за 15-а поредна година Световния ден на снега. Лифт картите за деца на възраст от седем до 13 години ще бъдат на цена от 0,50 €. Ще има и безплатни ски и сноуборд уроци за начинаещите деца, които искат да направят първите си стъпки в зимните спортове.

Зимният туристически сезон в курортен комплекс Боровец беше открит на 27 декември със светлинно и факелно шоу. Тази година Боровец отбелязва 130 години от обявяването си за курорт. През 2026 година ще има събития, посветени на годишнината.