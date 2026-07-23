Нотингам се сдоби с национал на Австрия

Английският футболен клуб Нотингам Форест обяви първото си ново попълнение за летния трансферен прозорец - полузащитника Ксавер Шлагер, който пристига като свободен агент.

28-годишният австрийски национал игра под ръководството на новия мениджър на Форест и свой сънародник Оливер Глазнер, когато беше в германския Волфсбург преди шест години, а сега двамата отново ще работят заедно.

"Огромна чест е да се присъединя към Нотингам Форест, това е клуб с много традиции и голяма история, с две европейски купи под ръководството на Браян Клъф. Исках ново предизвикателство и да се присъединя към отбор с добри играчи, и съм щастлив да отново да бъда с Оливер, когото познавам от времето си във Волфсбург. Клубът има големи амбиции, както и аз - искам да се върнем в евротурнирите и имаме добър шанс. Това е най-доброто чувство, да играеш международен футбол през седмицата, а аз искам да постигна това", каза Ксавер Шлагер, цитиран от "Скай Спортс".

Австриецът за последно носеше екипа на РБ Лайпциг в Бундеслигата, записвайки 108 мача и 5 гола през последните четири сезона с "червените бикове".

С националния отбор на страната си той има 55 участия, включително четири двубоя като титуляр на Световното първенство в Северна Америка по-рано през лятото.