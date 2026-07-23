БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Чете се за: 01:52 мин.
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на...
Чете се за: 01:12 мин.
Домашен любимец по неволя: Ранен щъркел има нужда от...
Чете се за: 02:52 мин.
Повдигат четири обвинения на Асен Симеонов, най-тежкото е...
Чете се за: 01:37 мин.
ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции...
Чете се за: 02:12 мин.
Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните...
Чете се за: 02:10 мин.
Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл
Чете се за: 00:40 мин.
"Видимо е добре, щастливи сме" – разказ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нотингам се сдоби с национал на Австрия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Полузащитникът е първото ново попълнение на тима.

Нотингам се сдоби с национал на Австрия
Слушай новината

Английският футболен клуб Нотингам Форест обяви първото си ново попълнение за летния трансферен прозорец - полузащитника Ксавер Шлагер, който пристига като свободен агент.

28-годишният австрийски национал игра под ръководството на новия мениджър на Форест и свой сънародник Оливер Глазнер, когато беше в германския Волфсбург преди шест години, а сега двамата отново ще работят заедно.

"Огромна чест е да се присъединя към Нотингам Форест, това е клуб с много традиции и голяма история, с две европейски купи под ръководството на Браян Клъф. Исках ново предизвикателство и да се присъединя към отбор с добри играчи, и съм щастлив да отново да бъда с Оливер, когото познавам от времето си във Волфсбург. Клубът има големи амбиции, както и аз - искам да се върнем в евротурнирите и имаме добър шанс. Това е най-доброто чувство, да играеш международен футбол през седмицата, а аз искам да постигна това", каза Ксавер Шлагер, цитиран от "Скай Спортс".

Австриецът за последно носеше екипа на РБ Лайпциг в Бундеслигата, записвайки 108 мача и 5 гола през последните четири сезона с "червените бикове".

С националния отбор на страната си той има 55 участия, включително четири двубоя като титуляр на Световното първенство в Северна Америка по-рано през лятото.

#Ксавер Шлагер #Висша лига 2026/27 #ФК Нотингам Форест

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан
1
След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът...
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
2
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
4
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
Левски пусна кръв на Университатя в първия дуел от Шампионската лига
5
Левски пусна кръв на Университатя в първия дуел от Шампионската лига
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
6
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
5
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
6
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...

Още от: Футбол

Челси прати Алехандро Гарначо в Астън Вила
Челси прати Алехандро Гарначо в Астън Вила
Сдружение "Ангели на пътя" и Славия обявиха събраната сума от мача в памет на Мишо и Боби Сдружение "Ангели на пътя" и Славия обявиха събраната сума от мача в памет на Мишо и Боби
Чете се за: 01:20 мин.
Селекционерът на Япония остава начело до края на Купата на Азия Селекционерът на Япония остава начело до края на Купата на Азия
Чете се за: 01:22 мин.
Арсенал обяви привличането на Христос Цолис Арсенал обяви привличането на Христос Цолис
Чете се за: 00:37 мин.
Челси се подсили с атакуващ халф Челси се подсили с атакуващ халф
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът на Норвежкия футболен съюз пусна жалба срещу ФИФА Президентът на Норвежкия футболен съюз пусна жалба срещу ФИФА
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Катастрофа на АМ „Тракия“: Бус скъса мантинелата след удар с кола
Катастрофа на АМ „Тракия“: Бус скъса мантинелата след...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Властта се срещна с „Райнметал“: България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС Властта се срещна с „Райнметал“: България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО) Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Цената на петрола премина психологическата граница от 100 долара за барел Цената на петрола премина психологическата граница от 100 долара за барел
Чете се за: 00:22 мин.
По света
След близо месец в неизвестност: Как е открита 11-годишната...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Жертви на телефонни измамници получиха обратно парите си в...
Чете се за: 01:32 мин.
Регионални
Протест на работещите в Спешна помощ в Югозападна България (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ