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Нов голов рекорд за Меси на световни финали

Станко Димов от Станко Димов
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Капитанът на Аржентина се разписа за девети пореден мач.

Аржентина - Египет
Снимка: БГНЕС
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Лионел Меси продължава да пренаписва историята на световните първенства. Капитанът на Аржентина се разписа за девети пореден мач на Мондиал – постижение, което досега никой футболист не беше достигал.

Новият рекорд стана факт при драматичния обрат с 3:2 срещу Египет, когато осемкратният носител на „Златната топка“ отбеляза второто попадение за своя тим и временно възстанови равенството.

Впечатляващата серия на Меси започна още от осминафиналите на световното първенство в Катар през 2022 година. След последния си гол той вече има общо 21 попадения на световни финали.

39-годишният аржентинец се отличи и с асистенция за първия гол на Кристиан Ромеро. Така той вече има девет голови подавания на световни първенства, с което изпревари легендарния Диего Марадона. Статистиката за асистенциите на Мондиали се води официално от 1966 година.

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#Мондиал 2026 # Лионел Меси

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