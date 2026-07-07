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Меси счупи нежелан рекорд на световните първенства

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Аржентинецът вече има 4 пропуснати дузпи на Мондиали.

Аржентина - Египет, Меси пропуска дузпа
Снимка: БТА
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Лионел Меси продължава да пише история на световните първенства, но този път с постижение, което едва ли ще иска да помни. След пропуснатата дузпа срещу Египет аржентинската звезда вече е футболистът с най-много пропуснати наказателни удари в историята на Мондиалите.

Капитанът на Аржентина не успя да се разпише от бялата точка за четвърти път в осем опита, с което еднолично оглави тази негативна класация. Любопитното е, че и преди това той беше сред лидерите с три пропуска, но сега увеличи рекорда си.

Предишните неуспешни изпълнения на Меси на световни финали бяха срещу Исландия през 2018 година, Полша през 2022 година и Австрия в груповата фаза на настоящия турнир.

Още по-любопитен е фактът, че аржентинецът стана първият футболист в историята, пропуснал повече от една дузпа в рамките на едно световно първенство.

Независимо от впечатляващата си кариера и множеството рекорди, това беше общо 33-ата пропусната дузпа за Меси на клубно и национално ниво.

И макар да остава сред най-великите играчи в историята, дори легендите понякога оставят след себе си и статистики, които не носят особена гордост.

#Мондиал 2026 # Лионел Меси

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