

Нов случай на отровен черен лешояд беше открит в защитената зона „Бяла река“ край село Мандрица.

Птицата е била проследявана от Българско дружество за защита на птиците чрез GPS предавател. След като данните показали странно поведение, екип тръгнал да я търси и я намерил мъртва.

Историята на този лешояд е особено тъжна – той е бил спасен, лекуван в център на Зелени Балкани и пуснат обратно в природата само преди два месеца.

При огледа са открити сериозни съмнения за отравяне – мъртво животно със следи от отрова, странно вещество и много умрели насекоми. Освен това на крака на птицата е имало вързано влакно с камък.

Случаят идва малко след друг тежък инцидент в Национален парк „Дадя–Лефкими–Суфли“, където отрова уби няколко лешояда.

Експертите напомнят, че незаконното отравяне е една от най-големите заплахи за тези редки птици в Европа.