Нова гореща вълна обхвана Англия, очакават се температури до 30°

Жълт код за горещини влезе в сила в Централна и Южна Англия от тази сутрин и ще остане валиден до средата на неделя, като се прогнозират температури, достигащи 30° на места.

Предупреждението, издадено от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, е за въздействие върху здравните и социалните услуги, с повишен риск за живота на уязвимите хора. Това се случва в момент, когато части от Обединеното кралство се готвят да видят така необходимите дъждове този уикенд, въпреки че се очаква количествата да са сравнително малки, особено на юг.

В четвъртък пък официално беше обявена суша за големи части от Северен и Централен Уелс. Много близо до обявяването на суша са също Южен Уелс, Централна, Южна и Източна Англия.

Забрана за използване на маркучи е в сила за милиони потребители. От началото на следващата седмица обаче се очакват по-свежи северозападни ветрове, които ще сложат край на последната гореща вълна, продължила на някои места в Уелс и Южна Англия цели 19 дни. Метеоролозите не изключват нова гореща вълна през август.