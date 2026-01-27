БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нова карта на вселената предлага улики за разбирането на тъмната материя

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Още
Запази
нова карта вселената предлага улики разбирането тъмната материя
Слушай новината

Нова карта с висока резолюция на далечни галактики може да помогне на учените да разберат мистериозната невидима субстанция, която помага да се държи Вселената заедно, предаде Асошиейтед прес.

Обикновената материя около нас - звезди, планети и хора - съставлява само 5% от Вселената. В продължение на десетилетия изследователите се надяват да демистифицират това, което е известно като тъмна материя, материал, който съставлява малко над една четвърт от нашата Вселена. Друга, също толкова мистериозна сила, наречена тъмна енергия, съставлява останалата част.

Тъмната материя не абсорбира и не отделя светлина, така че учените не могат да я изучават директно. Но те могат да наблюдават как нейната гравитация изкривява и огъва звездната материя около нея - например светлината от далечни галактики. Чрез изучаване на тези изкривявания в големи части от Вселената, учените могат да се доближат до разкриването на тъмната материя и нейните различни "скривалища".

Най-новата карта, създадена с изображения от космическия телескоп "Джеймс Уеб" на НАСА, е най-подробната досега върху толкова голям участък от небето. Тя има два пъти по-голяма резолюция от предишни опити, използващи космическия телескоп "Хъбъл", и улавя стотици хиляди галактики през последните 10 милиарда години.

"Сега можем да виждаме всичко по-ясно", каза авторът на изследването Даяна Сконямильо от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Най-новата карта сега включва информация за нови галактически клъстери и нишките от тъмна материя, които ги свързват. Парче по парче, тези структури помагат за формирането на скелета на Вселената. Учените могат да изучават тази карта, за да видят как тъмната материя се е натрупвала в продължение на милиарди години.

Тъмната материя няма голямо влияние върху обедната ви поръчка или ритуала ви за лягане вечер, отбелязва АП. Но тя тихо преминава през тялото ви през цялото време и е оформила Вселената.

"Като хора, ние сме естествено любопитни да научим повече за произхода си и тази история не може да бъде разказана без тъмна материя", каза астрофизикът Рутупарна Дас от Центъра за астрофизика към Харвард - Смитсониън. "Нашият дом е вселената и ние искаме да разберем каква е нейната природа", каза още Дас, цитирана от АП.

#карта на вселената #тъмна материя #Космос

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Наука и технологии

Учени откриха кандидат за екзопланета, подобна на Земята
Учени откриха кандидат за екзопланета, подобна на Земята
Учени обясняват необичайните магнитни полета на Уран и Нептун Учени обясняват необичайните магнитни полета на Уран и Нептун
Чете се за: 03:27 мин.
Колко време има човечеството според "Часовника на Страшния съд" Колко време има човечеството според "Часовника на Страшния съд"
Чете се за: 00:52 мин.
Нови открития за юпитеровата луна Европа и перспективите за извънземен живот в океана ѝ Нови открития за юпитеровата луна Европа и перспективите за извънземен живот в океана ѝ
Чете се за: 04:22 мин.
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е трилиони пъти по-силно от Слънцето Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е трилиони пъти по-силно от Слънцето
Чете се за: 02:25 мин.
Китайски учени откриха как се образува злато в наномащаб Китайски учени откриха как се образува злато в наномащаб
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата си заради отказ от Здравната каса
Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ