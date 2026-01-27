Нова карта на вселената предлага улики за разбирането на тъмната материя

Нова карта с висока резолюция на далечни галактики може да помогне на учените да разберат мистериозната невидима субстанция, която помага да се държи Вселената заедно, предаде Асошиейтед прес.

Обикновената материя около нас - звезди, планети и хора - съставлява само 5% от Вселената. В продължение на десетилетия изследователите се надяват да демистифицират това, което е известно като тъмна материя, материал, който съставлява малко над една четвърт от нашата Вселена. Друга, също толкова мистериозна сила, наречена тъмна енергия, съставлява останалата част.

Тъмната материя не абсорбира и не отделя светлина, така че учените не могат да я изучават директно. Но те могат да наблюдават как нейната гравитация изкривява и огъва звездната материя около нея - например светлината от далечни галактики. Чрез изучаване на тези изкривявания в големи части от Вселената, учените могат да се доближат до разкриването на тъмната материя и нейните различни "скривалища".

Най-новата карта, създадена с изображения от космическия телескоп "Джеймс Уеб" на НАСА, е най-подробната досега върху толкова голям участък от небето. Тя има два пъти по-голяма резолюция от предишни опити, използващи космическия телескоп "Хъбъл", и улавя стотици хиляди галактики през последните 10 милиарда години.

"Сега можем да виждаме всичко по-ясно", каза авторът на изследването Даяна Сконямильо от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Най-новата карта сега включва информация за нови галактически клъстери и нишките от тъмна материя, които ги свързват. Парче по парче, тези структури помагат за формирането на скелета на Вселената. Учените могат да изучават тази карта, за да видят как тъмната материя се е натрупвала в продължение на милиарди години.

Тъмната материя няма голямо влияние върху обедната ви поръчка или ритуала ви за лягане вечер, отбелязва АП. Но тя тихо преминава през тялото ви през цялото време и е оформила Вселената.