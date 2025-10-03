Нова късна драма и нови три точки за Порто в Лига Европа

Порто (Португалия) постигна нов драматичен успех в Лига Европа. След победата в последната минута в първия кръг на груповата фаза на турнира срещу Залцбург, днес възпитаниците на Франческо Фариоли се нуждаеха от гол в 89-ата минута, за да сломят Цървена звезда (Сърбия) с 2:1 на "Ещадио до Драгао".

И трите гола бяха отбелязани от футболисти, които все още са тийнейджъри. 19-годишният Уилиам Гомеш и 18-годишният Родриго Мора се разписаха за домакините, а 17-годишният Василие Костов вкара за гостите.

Така португалците затварят групичката на "перфектните отбори" досега във втория по сила европейски клубен турнир на седмото място. Сръбският шампион пък заема 26-ата позиция с 1 точка.

"Драконите" получиха право да изпълнят дузпа още в седмата минута. Грешка в отбраната на "звездашите" доведе до нарушение на Франклин Тебо в собственото си наказателно поле срещу Дениз Гюл. С изпълнението се нагърби героят от първия мач на Порто във втория по сила европейски клубен турнир Уилиам Гомеш, а 19-годишният бразилец реализира хладнокръвно за 1:0.

Доминацията на домакините обаче не доведе до втори гол и за сметка на това Цървена звезда изравни резултата в 32-ата минута. 17-годишният Василие Костов бе най-съобразителен в наказателното поле след изпълнение на ъглов удар и се възползва от недоброто изчистване на кълбото, нанизвайки мощен шут в горния десен ъгъл на вратата, пазена от Диого Коща.

След почивката двубоят стана доста двуостър, като и двата отбора имаха добри шансове да поемат лидерството. "Драконите" постепенно си върнаха предимството и се установиха в половината на съперника, но така и не успяваха да създадат нещо по-опасно пред вратата на "звездашите".

Това се промени в 89-ата минута, когато защитата на Цървена звезда остави целия си ляв фланг свободен и резервата Габри Вейга изведе друг играч от пейката - Пепе Акино, сам срещу вратаря Матеуш. Бразилецът обаче не се засуети и подаде наляво към "детето чудо" на Порто - Родриго Мора, който не сбърка от близко разстояние и оформи крайното 2:1.