Новак Джокович победи Томаш Махач и си уреди среща с друг чех

Носителят на десет титли от Откритото първенство на Австралия по тенис при мъжете Новак Джокович (Сърбия) се класира за четвъртия кръг на турнира в Мелбърн за 17-и път кариерата си.

В преследване на рекорден 11-и трофей, седмият поставен Джокович се наложи в третия кръг над 26-ия в схемата чех Томаш Махач с 6:1, 6:4, 6:4 за два часа и 22 минути игра.

Сръбският тенисист спечели първия сет със серия от пет поредни гейма. В началото на втората част Новак Джокович изостана с 0:2, но след това обърна до 4:2 и стигна до успешното 6:4, а в третия сет взе аванс от 3:1 и 4:2 и приключи срещата при втория си мачбол. Джокович реализира 28 печеливши удара срещу 25 непредизвикани грешки и проби пет пъти съперника си.

