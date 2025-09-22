Александър Бублик и Валентин Ройе ще спорят за титлата на тенис турнира в Ханчжоу

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Третият поставен Александър Бублик (Казахстан) ще играе за титлата на тенис турнира на твърди кортове в Ханчжоу (Китай) с награден фонд над 1 милион долара.

Бублик елиминира без проблеми на полуфиналите участващия с "уайлд кард" представител на домакините Ибин У с 6:3, 6:3 за малко повече от час игра. Казахстанецът доминираше изцяло, взе подаването на съперника си три пъти и затвори срещата с първия си мачбол.

В другия полуфинал в изцяло френски сблъсък Валентин Ройе се наложи над номер 4 Корентен Муте с 6:3, 6:2.

