БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Томова стартира успешно в квалификациите на WTA 1000 турнира в Пекин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

За влизане в основната схема 115-та в света българка ще играе срещу Джанис Тиен (Индонезия).

виктория томова класира втория кръг тенис турнира сериите wta 1000 синсинати
Снимка: БТА
Слушай новината

Виктория Томова се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира от категория WTA 1000 в Пекин с награден фонд 8,963,700 долара.

Първата ракета на България при жените победи на старта с 6:3, 7:6(2) американката Уитни Осегуе. Срещата продължи два часа и 16 минути.

Томова поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет с 6:3. Българката изостана с 3:5 във втората част, но успя да изравни за 5:5. Тиен проби отново и сервира за спечелване на сета при 6:5, но Вики не се предаде и след рибрейк се стигна до тайбрек. В него Томова поведе с 6-2 точки и от първия опит затвори мача.

За влизане в основната схема тя ще спори с Джанис Тиен (Индонезия), която предната седмица игра финал на WTA 250 турнира в Сау Паоло.

30-годишната софиянка от днес заема 115-о място в световната ранглиста.

Свързани статии:

Виктория Томова отново изпадна от топ 100
Виктория Томова отново изпадна от топ 100
Най-голям прогрес от българските тенисистки отбеляза Елизара Янева.
Чете се за: 00:55 мин.
#Виктория Томова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
4
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...

Още от: Тенис

Александър Бублик и Валентин Ройе ще спорят за титлата на тенис турнира в Ханчжоу
Александър Бублик и Валентин Ройе ще спорят за титлата на тенис турнира в Ханчжоу
Виктория Томова отново изпадна от топ 100 Виктория Томова отново изпадна от топ 100
Чете се за: 00:55 мин.
Отборът на Света спечели Лейвър къп Отборът на Света спечели Лейвър къп
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Донски отстъпи пред Нагал Александър Донски отстъпи пред Нагал
Чете се за: 00:47 мин.
Брияна Иванова стана шампионка на турнир за девойки от ITF в Испания Брияна Иванова стана шампионка на турнир за девойки от ITF в Испания
Чете се за: 00:37 мин.
Италия защити титлата си на "Били Джийн Кинг Къп" Италия защити титлата си на "Били Джийн Кинг Къп"
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата" Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ