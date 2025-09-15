БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нови седем медала за България в третия ден на световния шампионат по канадска борба

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Три златни и четири сребърни потличия за българските национали.

Ивелин Милев
Снимка: БТА
Българските представители спечелиха седем медала (3 златни и 4 сребърни) в третия състезателен ден на световното първенство по канадска борба, което се провежда в Албена.

Националите се състезаваха в конкуренцията на общо 250 съперници от 60 държави, съобщиха от федерацията в този спорт.

Ивелин Милев триумфира на шампионата при ветераните, като в категория до 60 килограма на дясна ръка българинът надделя над турския представител Биркан Солмаз. Милев спечели и сребърен медал с лява ръка, след като даде всичко от себе си, но загуби от състезаващия се под неутрален флаг Роман Дриаклик.

Даниел Живков продължи отличното представяне за България, класирайки се за финал в категория до 80 килограма с дясна ръка. Там Живков не успя се противопостави на бразилеца Руй Шимизу Ферейра и остана втори.

Два изцяло български финала се проведоха при дамите в категория над 80 килограма, а Елена Димитрова и Жана Ненова показаха, че за канадската борба няма възраст. Димитрова спечели битките с лява и дясна ръка и се превърна в двукратна световна шампионка. Ненова заслужи два сребърни медала.

Общо 10 български представители взеха участие в третия състезателен ден на надпреварата, който бе посветен на ветераните и предложи изключително напрегнати битки. Утре (16 септември) се дава началото на 27-ото Световно първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение.

#световно първенство по канадска борба 2025

