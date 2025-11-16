БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нови три финала за България на световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона

от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Нови три финала за България на световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона
България си осигури нови три финала на световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона, Испания. Състезателите ще участват в борбата за медалите при възрастите до 14 и до 12 години.

В индивидуалната надпревара отлично представяне направи Преслава Пенчева, която намери място сред най-добрите осем при 14-годишните. След малко по-предпазливо изиграване на задължителната си програма, последва страхотна волна, а сборът от 95.230 точки й осигури втора позиция в подреждането на пресявките в конкуренцията на 83 момичета.

Добро представяне направиха и другите три състезателки - Александра Вакарелска е 11-а с 91.790 точки, Цветелина Йоргова е 12-а с 91.650, а 24-та се нареди Кристина Колева с 90.180 точки.

При момчетата до 14 години Александър Рачев завърши 21-и с актив от 92.070 точки.

Преслава Пенчева продължи силната си серия и в синхронните скокове, където заедно с Цветелина Йоргова се пребориха за място сред финалистките, които ще си разпределят медалите. Двете получиха за изпълнението си 44.920 точки.

Тандемът Мирела Косева/Сияна Павлова също попадна в осмицата с почти същия резултат - 44.820 точки. Правилникът обаче позволява само един синхрон от държава да бъде на финал и така в него ще стартират Пенчева и Йоргова.

При 12-годишните сребърната медалистка в индивидуалната надпревара Никол Филипова и четвъртата Елена Михайлова също се класираха за финала на синхроните ще спорят за отличията.

В същата възраст при момчетата Борислав Илиев и Георги Беловодски отпаднаха в квалификациите.

