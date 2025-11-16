Евродепутатът Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана.

В пост във Фейсбук той заявява, че ще съдейства на органите на реда.

"По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно", коментира Радан Кънев.

"Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона", допълва евродепутатът.

Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението тече на територията на София. По информация на полицията само в 6-о Районно са задържани трима души, сред тях и непълнолетни.

Eдин от задържаните е синът на евродепутата Радан Кънев. Патрул на 6-о Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка.

При обиск в момчето е открита марихуана.

Вчера евродепутатът беше повикан в столичното РПУ.