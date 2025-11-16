БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона, заяви евродепутатът

радан кънев светът
Слушай новината

Евродепутатът Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана.

В пост във Фейсбук той заявява, че ще съдейства на органите на реда.

"По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно", коментира Радан Кънев.

"Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона", допълва евродепутатът.

Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението тече на територията на София. По информация на полицията само в 6-о Районно са задържани трима души, сред тях и непълнолетни.

Eдин от задържаните е синът на евродепутата Радан Кънев. Патрул на 6-о Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка.

При обиск в момчето е открита марихуана.

Вчера евродепутатът беше повикан в столичното РПУ.

#синът на Радан Кънев #Радан Кънев #син #задържан #марихуана

Последвайте ни

ТОП 24

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
2
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
3
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
4
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
5
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
6
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Сигурност и правосъдие

Кой е най-добрият пътен полицай за 2025?
Кой е най-добрият пътен полицай за 2025?
От ГДБОП са задържали молдовец, свързан с престъпна група за производство и разпространение на наркотици в Европа От ГДБОП са задържали молдовец, свързан с престъпна група за производство и разпространение на наркотици в Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов отива на съд за корупционни престъпления Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов отива на съд за корупционни престъпления
Чете се за: 01:05 мин.
Стартира делото срещу Марин Добрев, който уби 56-годишен мъж в парк "Свети Георги" в Добрич Стартира делото срещу Марин Добрев, който уби 56-годишен мъж в парк "Свети Георги" в Добрич
Чете се за: 01:35 мин.
Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Чете се за: 01:57 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана
Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
"Клаудия" удари Португалия: Три жертви на бурята, десетки са ранени "Клаудия" удари Португалия: Три жертви на бурята, десетки са ранени
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма" Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Посрещаме новата седмица с температури от 0° до 21°
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"След новините": Протести срещу безразборното...
Чете се за: 13:35 мин.
У нас
Кой е най-добрият пътен полицай за 2025?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Феерия от светлини: Грейна коледната пътека на Кралската...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ